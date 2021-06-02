Яир Лапид сообщил президенту об успешном завершении коалиционных переговоров

Примерно за полчаса до истечения мандата глава партии "Еш Атид" Яир Лапид сообщил президенту государства Реувену Ривлину об успешном завершении коалиционных переговоров.

Лапид направил это сообщение Ривлину после того, как все партии блока противников Нетаниягу подписали коалиционное соглашение с "Еш Атид". В соответствии с регламентом, правительство будет приведено к присяге, судя по всему, 14 июня.

Президент поздравил Лапида: "Я поздравлю Вас, и я поздравлю глав фракций с формированием коалиции".

В соответствии с коалиционным соглашением, Беннет будет первым на посту премьер-министра, в то время как Яир Лапид будет сменным главой правительства.

На посту министра обороны останется Бени Ганц.

Министром финансов будет глава партии НДИ Авигдор Либерман, а министром юстиции - лидер "Тиква Хадаша" Гидеон Саар.

Айелет Шакед станет министром внутренних дел, Ифат Шаша-Битон ("Тиква Хадаша") - министром просвещения, Мерайв Михаэли - министром транспорта, глава партии МЕРЕЦ Ницан Горовиц - министром здравоохранения.

Впервые в истории страны арабская партия подписала коалиционное соглашение о присоединении к правительству еврейского государства. Партия РААМ во главе с Мансуром Аббасом вела длительные переговоры об отмене "закона Каминица", предусматривающего ужесточение наказания за незаконное строительство, а также о легализации непризнанных населенных пунктов в бедуинском секторе. Детали достигнутых соглашений будут обсуждаться в ближайшие дни.

Также достигнут компромисс по вопросу о комиссии по назначению судей. Бывший министр юстиции Айелет Шакед будет первой в ротации, а когда возглавит правительство Яир Лапид, ее сменит Мирав Михаэли.

Отметим, что в период пребывания Шакед в комиссии ожидается назначается назначение не менее шести судей Верховного суда.

Несмотря на подписание коалиционных соглашений, далеко не очевидно, что правительство будет сформировано, так как в "Ямине" зреет недовольство фактом присоединения партии к коалиции с левыми движениями. Как сообщалось ранее, депутат Кнессета Нир Орбах намерен голосовать против приведения к присяге этого правительства. Орбах не намерен подавать в отставку из Кнессета, и это означает, что в настоящий момент коалиция противников Нетаниягу опирается лишь на 60 мандатов. Отметим, что Орбах получил однозначную поддержку со стороны раввина Хаима Друкмана, одного из лидеров религиозного сионизма. Глава "Ямины" Нафтали Беннет убедил Орбаха не делать публичных заявлений перед подписанием коалиционного соглашения. Ожидается, что в ближайшие дни на Орбаха будет оказано сильнейшее давление с целью убедить его не голосовать против правительства.