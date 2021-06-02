Состоялось голосование на выборах президента Израиля

В Кнессете завершилось голосование по избранию одиннадцатого президента Израиля.

На этот пост претендуют два кандидата: бывший глава партии "Авода", нынешний председатель Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог и общественная активистка, лауреат Премии Израиля Мирьям Перец.

Партия "Ционут Датит" объявила. что проголосует за Мирьям Перец. Депутаты от Объединенного списка объявили, что проголосуют за Ицхака Герцога. В "Еш Атид" заявляют, что большинство депутатов проголосуют за Герцога.

Для победы на выборах в первом круге необходимо набрать 61 голос. Если ни один кандидат не набрал в первом круге 61 голос, проводится второй круг, в котором победитель определяется простым большинством голосов.

Партии "Ликуд", "Тиква Хадаша" и МЕРЕЦ заявляли, что дадут своим депутатам свободу голосования. Фаворитом считается опытный политик Ицхак Герцог.

Избрание президента проходит на фоне кризиса на коалиционных переговорах. После того, как большинство вопросов были согласованы, на повестке дня остались две спорные темы: состав комиссии по назначению судей и требование Мансура Аббаса (РААМ). Депутат Кнессета Айелет Шакед ("Ямина") по-прежнему требует предоставить ей место в комиссии по назначению судей вместо Мерав Михаэли ("Авода"). В "Ямине" отклоняют любые предложения компромисса и заявляют, что если требование не будет принято, Шакед не поддержит создание правительства блока противников Нетаниягу. В последние часы возникли и разногласия руководства возможной коалиции с партией РААМ. Телеканал "Кешет" сообщает со ссылкой на источники в партии РААМ, что представители Нетаниягу советуют им все время ужесточать требования на переговорах с Лапидом. Сейчас речь идет о "законе Каминец", предусматривающем ужесточение наказаний за незаконное строительство.