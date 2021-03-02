Опросы: у Нетаниягу коалиции нет, судьбу выборов решат аутсайдеры

Во вторник, 2 марта, ровно за три недели до выборов в Кнессет 24-го созыва, израильские телеканалы опубликовали результаты опросов общественного мнения.

По результатам опроса, проведенного институтом "Мидгам", и опубликованного телеканалом "Кешет", если бы выборы состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 28 мандатов, оставаясь крупнейшей фракцией парламента. "Еш Атид" набирает 19 мандатов, "Тиква Хадаша" – 14 мандатов, а "Ямина" – 12. Объединенный арабский список набирает 9 мандатов, ШАС – 8, НДИ и "Авода" – по 7, "Яадут а-Тора" – 6, "Ционут Датит" и "Кахоль Лаван" – по 5 мандатов. Партия МЕРЕЦ, согласно результатам этого опроса, не проходит электоральный барьер. За пределами Кнессета остаются также РААМ и партия "А-Калькалит" во главе с Яроном Зелихой.

По данным этого опроса, Биньямин Нетаниягу не может сформировать коалицию даже в том случае, если "Ямина" решить поддержать нынешнего премьер-министра. В этом случае блок правых и религиозных партий набирает 59 мандатов. Если "Ямина" поддержит блок противников Нетаниягу, то этот блок может создать коалицию, опирающуюся на 64 мандата, не нуждаясь в поддержке Объединенного арабского списка.

52% опрошенных не согласны с утверждением, что только Биньямин Нетаниягу в состоянии обеспечить Израиль прививками от коронавируса. 37% согласны с этим тезисом.

60% считают, что на премьер-министре Израиля лежит прямая ответственность за провалы работы комиссии по выдаче разрешений на вылет из страны и прибытие в Израиль. 30% не считают, что прямая ответственность лежит на премьер-министре. 10% не имеют мнения.

По результатам опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом и опубликованным телеканалом "Решет", "Ликуд" набирает 27 мандатов, "Еш Атид" – 19, "Тиква Хадаша" и "Ямина" – по 11, Объединенный список – 8, ШАС, "Яадут а-Тора" и НДИ – по 7, "Авода" – 6, "Ционут Датит" – 5, МЕРЕЦ, "Кахоль Лаван" и РААМ набирают по четыре мандата, находясь на грани электорального барьера.

13 канал единственный, кто проводит партию РААМ в Кнессет. При этом на прошлой неделе комментатор Равив Друкер пояснил, что РААМ находится на самой грани электорального барьера, но из-за сложностей в проведении опроса среди бедуинского населения, было принято решение базироваться на итогах выборов, когда РААМ баллотировался самостоятельно. На тех выборах РААМ получил большое число голосов бедуинского населения, что по мнению Друкера, является достаточным основанием, чтобы дать РААМ четыре мандата.

В этом опросе "Ликуд" даже при поддержке "Ямины" не набирает более 57 мандатов. Если "Ямина" поддержит блок противников Нетаниягу, то они могут сформировать коалицию без арабских партий. 38% опрошенных считают Биньямина Нетаниягу наиболее подходящим на должность премьер-министра. 19% называют Яира Лапида, 13% называют Гидеона Саара, а 12% Нафтали Беннета. 48% заявили, что не удовлетворены деятельностью Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра, 28% удовлетворены в определенной степени, а 17% довольны работой главы правительства.

В этом опросе блок правых и религиозных партий набирает 58 мандатов. У противников Нетаниягу есть возможность сформировать коалицию, не опираясь на Объединенный список, но для этого в одной коалиции должны находиться "Ямина", "Тиква Хадаша" и МЕРЕЦ.

Общая тенденция этих выборов остается неизменной. Судьба будущей коалиции зависит от того, какая из партий не пройдет электоральный барьер. В то же время, как следует из результатов опроса "Мидгам", даже провал МЕРЕЦ и РААМ не дают Нетаниягу 61 мандата.