Свобода совести или разрушение еврейского государства. Политики комментируют вердикт БАГАЦа по вопросу о гиюре

Вердикт БАГАЦа о признании лиц, прошедших в Израиле консервативный и реформистский гиюр, имеющими право на репатриацию в соответствии с законом о возвращении, вызвал противоречивые комментарии в политической системе.

РЕШЕНИЕ БАГАЦА

БАГАЦ удовлетворил апелляцию, поданную двенадцатью прошедшими в Израиле реформистский гиюр истцами, требование которых получить на основании этого право на израильское гражданство было отклонено МВД. Основанием было утверждение представителей правительства, что реформистский гиюр не дает права на репатриацию в рамках закона о возвращении.

Согласно вердикту БАГАЦа, отныне люди, прошедшие реформистский и консервативный гиюр в Израиле, должны быть признаны евреями и получить на основании этого право на гражданство в соответствии с Законом о возвращении.

Апелляция была подана 15 лет назад, однако до сих пор правительство не приняло никакого решения, упорядочивающего статус реформистских и консервативных гиюров.

БАГАЦ принял решение большинством в восемь судей против одного. Судья Ноам Солберг, считавший, что необходимо предоставить правительству дополнительное время для принятия решений, остался в меньшинстве.

Отметим, что Закон о возвращении не конкретизирует, какой вид гиюра человек должен пройти, чтобы получить право на репатриацию. В законе говорится лишь о том, что гиюр необходимо проходить в "признанной еврейской общине". Гиюр, сделанный в реформистских или консервативных общинах за рубежом, предоставляет право на репатриацию в Израиль.

КОММЕНТАРИИ ПОЛИТИКОВ

Глава правительства Биньямин Нетаниягу воздержался от каких-либо комментариев по поводу этого решения. Однако в партии "Ликуд" заявили, что речь идет о решении, которое ставит под угрозу Закон о возвращении. "Этот закон является основой существования Израиля как еврейского и демократического государства", – заявили в правящей партии.

Глава правительственной коалиции Мики Зоар заявил, что речь идет о скандальном решении, которое может привести к катастрофе. "Любой человек, в любом уголке планеты может отправиться к реформистскому раввину и через 30 дней получить разрешение на репатриацию. Понятно, что в таких условиях через короткое время Израиль не будет еврейским и демократическим государством", – заявил Зоар.

В то же время, кандидат от "Тиква Хадаша" Дани Даян заявил в интервью 20-му телеканалу, что его партия поддержит законопроект о преодолении вето БАГАЦа.

В партии "Ямина" раскритиковали решение БАГАЦа. "В очередной раз Верховный суд вмешивается в решения правительства. Признание той или иной формы гиюра будет зависеть от народных избранников, а не от судей. Предложения комиссии Нисима были и остались единственным логичным предложением по упорядочиванию вопросов гиюра", – заявили в партии Беннета.

Блок "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем подверг решение БАГАЦа резкой критике. "Речь идет о вердикте, ставящем под угрозу будущее государства Израиль как еврейской страны. БАГАЦ продолжает грубо растаптывать еврейский характер государства Израиль и активно действует как представитель левых движений, пытающихся превратить Израиль в государство всех граждан", – заявили религиозные сионисты.

В свою очередь, в оппозиции приветствовали вердикт БАГАЦа. Глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что речь идет о решении, принятие которого напрашивалось, и его можно только приветствовать. "Израиль должен полностью приравнять людей, относящихся к различным течениям иудаизма. Все должны иметь право жить здесь на основе взаимного уважения и терпимости", – заявил Лапид.

На левом фланге приветствуют решение БАГАЦа. Глава партии МЕРЕЦ Ницан Горовиц заявил: "Дери, Лицман, Беннет, Смотрич и прочие, у вас нет монополии на иудаизм. Сейчас у вас отобрали ключ, необходимый для въезда в Израиль".

Партия "Авода" также приветствовала решение БАГАЦа. Реформистский раввин Гилад Карив, входящий в предвыборный список "Аводы", заявил: "В своем решении БАГАЦ взял под защиту ценности государства Израиль как государства всего еврейского народа и демократического государства, где существует свобода совести и вероисповедания".

ШАС и "Яадут а-Тора" высказались против этого решения БАГАЦа. Министр внутренних дел Арье Дери заявил, что ШАС инициирует проведение закона, который обойдет решение Верховного суда.

Главный раввин Израиля Давид Лау заявил: "Те, кто проходят реформистский и ему подобный гиюры, евреями не являются и никакое решение БАГАЦа этого не изменит. Можно только сожалеть, что суд принял решение, которое позволят наполнить Израиль иммигрантами, не имеющими к еврейству никакого отношения".