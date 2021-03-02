Свобода совести или разрушение еврейского государства. Политики комментируют вердикт БАГАЦа по вопросу о гиюре
Вердикт БАГАЦа о признании лиц, прошедших в Израиле консервативный и реформистский гиюр, имеющими право на репатриацию в соответствии с законом о возвращении, вызвал противоречивые комментарии в политической системе.
РЕШЕНИЕ БАГАЦА
БАГАЦ удовлетворил апелляцию, поданную двенадцатью прошедшими в Израиле реформистский гиюр истцами, требование которых получить на основании этого право на израильское гражданство было отклонено МВД. Основанием было утверждение представителей правительства, что реформистский гиюр не дает права на репатриацию в рамках закона о возвращении.
Согласно вердикту БАГАЦа, отныне люди, прошедшие реформистский и консервативный гиюр в Израиле, должны быть признаны евреями и получить на основании этого право на гражданство в соответствии с Законом о возвращении.
Апелляция была подана 15 лет назад, однако до сих пор правительство не приняло никакого решения, упорядочивающего статус реформистских и консервативных гиюров.
БАГАЦ принял решение большинством в восемь судей против одного. Судья Ноам Солберг, считавший, что необходимо предоставить правительству дополнительное время для принятия решений, остался в меньшинстве.
Отметим, что Закон о возвращении не конкретизирует, какой вид гиюра человек должен пройти, чтобы получить право на репатриацию. В законе говорится лишь о том, что гиюр необходимо проходить в "признанной еврейской общине". Гиюр, сделанный в реформистских или консервативных общинах за рубежом, предоставляет право на репатриацию в Израиль.
КОММЕНТАРИИ ПОЛИТИКОВ
Глава правительства Биньямин Нетаниягу воздержался от каких-либо комментариев по поводу этого решения. Однако в партии "Ликуд" заявили, что речь идет о решении, которое ставит под угрозу Закон о возвращении. "Этот закон является основой существования Израиля как еврейского и демократического государства", – заявили в правящей партии.
Глава правительственной коалиции Мики Зоар заявил, что речь идет о скандальном решении, которое может привести к катастрофе. "Любой человек, в любом уголке планеты может отправиться к реформистскому раввину и через 30 дней получить разрешение на репатриацию. Понятно, что в таких условиях через короткое время Израиль не будет еврейским и демократическим государством", – заявил Зоар.
Партия "Тиква Хадаша" заявила, что вердикт БАГАЦа стал результатом неспособности правительства Биньямина Нетаниягу принять решение на протяжении более чем десятилетия. "Такое бездействие мы наблюдаем во всех сферах деятельности. Комиссия Нисима предложила логичное решение вопроса, но даже после подачи рекомендаций этой комиссией Нетаниягу не провел ни одного обсуждения. Мы изучим вердикт и поймем его последствия", – говорится в заявлении "Тиква Хадаша".
В то же время, кандидат от "Тиква Хадаша" Дани Даян заявил в интервью 20-му телеканалу, что его партия поддержит законопроект о преодолении вето БАГАЦа.
В партии "Ямина" раскритиковали решение БАГАЦа. "В очередной раз Верховный суд вмешивается в решения правительства. Признание той или иной формы гиюра будет зависеть от народных избранников, а не от судей. Предложения комиссии Нисима были и остались единственным логичным предложением по упорядочиванию вопросов гиюра", – заявили в партии Беннета.
Блок "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем подверг решение БАГАЦа резкой критике. "Речь идет о вердикте, ставящем под угрозу будущее государства Израиль как еврейской страны. БАГАЦ продолжает грубо растаптывать еврейский характер государства Израиль и активно действует как представитель левых движений, пытающихся превратить Израиль в государство всех граждан", – заявили религиозные сионисты.
В свою очередь, в оппозиции приветствовали вердикт БАГАЦа. Глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что речь идет о решении, принятие которого напрашивалось, и его можно только приветствовать. "Израиль должен полностью приравнять людей, относящихся к различным течениям иудаизма. Все должны иметь право жить здесь на основе взаимного уважения и терпимости", – заявил Лапид.
Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман также отреагировал на решение Верховного суда по поводу гиюра. "Я рад, что Верховный суд Израиля принял историческое решение о признании реформистского и консервативного гиюра", – заявил глава НДИ.
На левом фланге приветствуют решение БАГАЦа. Глава партии МЕРЕЦ Ницан Горовиц заявил: "Дери, Лицман, Беннет, Смотрич и прочие, у вас нет монополии на иудаизм. Сейчас у вас отобрали ключ, необходимый для въезда в Израиль".
Партия "Авода" также приветствовала решение БАГАЦа. Реформистский раввин Гилад Карив, входящий в предвыборный список "Аводы", заявил: "В своем решении БАГАЦ взял под защиту ценности государства Израиль как государства всего еврейского народа и демократического государства, где существует свобода совести и вероисповедания".
ШАС и "Яадут а-Тора" высказались против этого решения БАГАЦа. Министр внутренних дел Арье Дери заявил, что ШАС инициирует проведение закона, который обойдет решение Верховного суда.
Главный раввин Израиля Давид Лау заявил: "Те, кто проходят реформистский и ему подобный гиюры, евреями не являются и никакое решение БАГАЦа этого не изменит. Можно только сожалеть, что суд принял решение, которое позволят наполнить Израиль иммигрантами, не имеющими к еврейству никакого отношения".
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