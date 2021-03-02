Правительство решило приоткрыть небо вопреки позиции минздрава

Правительство Израиля приняло решение существенно сократить полномочия комиссии по исключительным случаям и с воскресенья, 7 марта, увеличить квоту на въезд в Израиль до 3.000 человек в сутки (как через аэропорт Бен-Гурион, так и через наземные пограничные переходы). В первую неделю ограничение составит 1000 человек в сутки.

Согласно решению правительства, вернувшиеся из-за границы граждане Израиля должны будут предъявить результаты проверки на коронавирус перед посадкой в самолет и в Израиле. Вакцинированные или переболевшие граждане по прилете будут освобождены от карантина, остальные будут направляться в карантин в отелях или дома (если согласятся на мониторинг с использованием электронных средств).

Надзор за соблюдением домашнего карантина будет поручен полиции и ему будет присвоен высокий приоритет. Для этого полиции будут приданы 660 инспекторов из числа госслужащих. Также будет продолжаться продвижение реализации технологических методов надзора за соблюдением карантина, включая электронные браслеты, включая продвижение соответствующего законодательства. Также будет рассмотрено предложение полиции увеличить штраф за нарушение карантина с 5.000 шекелей до 10.000 шекелей.

Гражданам Израиля, получившим две порции вакцины или переболевших, будет разрешено вылетать за границу без ограничений, с учетом объема рейсов, устанавливаемого министерствами транспорта и здравоохранения. Просьбы непривитых граждан покинуть пределы страны будет рассматривать комиссия минтранса по исключительным случаям. Комиссия по рассмотрению запросов на прилет и на вылет от иностранных граждан продолжит работать под эгидой МВД.

Министерства транспорта, здравоохранения и туризма проведут подготовительную работу к приему иностранных туристов, прошедших вакцинацию.

Следует отметить, что решение было принято вопреки позиции медицинского руководства, включая директора управления общественного здравоохранения Шарон Альраи-Прайс и координатора по борьбе с коронавирусом Нахмана Аша.