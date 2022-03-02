Новые правила въезда в Израиль репатриантов и граждан Украины

Управление регистрации населения публикует новые правила, касающиеся процесса репатриации в Израиль граждан Украины.

Новые репатрианты, получившие от "Натива" визы полгода назад и более, могут совершить репатриацию без необходимости ставить в паспорт новую визу.

В свете войны в Украине и распоряжения не выпускать из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, будет позволено репатриироваться семьям людей, имеющих право на возвращение, без того члена семьи, который подлежит ЗОВ.

Как сообщалось ранее, при проверке документов "Натив" не будет требовать справку об отсутствии судимостей и заверение документов "апостилем".

Граждане Украины, намеренные подать заявку на репатриацию уже находясь в Израиле, должны сообщить об этом пограничной службе аэропорта "Бен-Гурион", и сотрудника "Натива" вызовут прямо в аэропорт.

Супруги израильтян, проживающих в Украине, могут въехать в Израиль в качестве туристов, предъявив свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей.

В том случае, если у супруга израильтянина есть дети от предыдущего брака, они тоже могут въехать в Израиль в качестве туристов. Для этого также необходимо свидетельство о рождении и разрешение второго родителя, оставшегося в Украине. Однако отмечается, что даже без данного разрешения въезд в страну ребенка будет разрешен.

Если речь идет о проживающих в Украине супругах израильтян, которые проживают в Израиле и еще не закончили оформления процесса по "объединению семьи", то они могут въехать в Израиль в том случае, если супруг-израильтянин внесет за них залог.

Напомним, накануне Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) договорилась с главой МВД Израиля Айелет Шакед, что граждан Украины, прилетающих в этот период в Израиль, будут впускать в страну, если гражданин Израиля внесет за своего гостя залог.

Залог в размере 10 тысяч шекелей должен быть внесен в канцелярии Управления регистрации населения в аэропорту имени Бен-Гуриона в часы работы этого отделения. Желательно сделать это заранее. Израильтянин, внесший залог, обязуется, что его гость через месяц покинет Израиль. После того, как залог будет внесен, гражданин Украины, за которого был внесен залог, сможет въехать в страну.