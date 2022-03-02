Щаранский: "Попытки Путина манипулировать темой Холокоста, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную страну, отвратительны"

Глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил после удара российских войск по территории Бабьего Яра: "Попытки Путина исказить и манипулировать темой Холокоста, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную демократическую страну, крайне отвратительны. Символично, что он начинает наступление на Киев, с удара по территории Бабьего Яра, где состоялось крупнейшее преступление нацистов".

Натан Щаранский добавил: "Мы в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр", построенном на месте крупнейшей в Европе братской могилы Холокоста, работаем над сохранением исторической памяти после десятилетий советского подавления исторической правды, чтобы зло прошлого никогда не повторилось. Мы не должны допустить, чтобы правда снова стала жертвой войны".

Еще накануне нападения на Бабий Яр руководство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" осудило использование президентом России Владимиром Путиным выражений, связанных с Холокостом, а также российскую агрессию против Украины, пообещав задокументировать и представить в Международный суд в Гааге военные преступления, совершенные российскими войсками.