В Израиле траур. Опубликованы имена всех 45 погибших на горе Мерон

В ночь на 30 апреля в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер погибли 45 человек, около 150 получили травмы.

В воскресенье, 2 мая, в Израиле траур по погибшим.

По состоянию на 2 мая, опубликованы имена всех погибших. Идентификация была завершена после исхода шаббата.

Состоялись похороны 44 погибших.

Имена погибших:

1. Шраги Гешттнер (35), певец, репатриант из Канады

2. Менахем Закбах (24), из Модиин-Илита

3. Симха Буним Дискинд (25), из Бейт-Шемеша

4. Шимон Матлон (37), из Бейтар-Илита

5. Ханох Солод (52), из Ашдода

6. Элазар Мордехай Голдберг (37), из Бейтар-Илита

7. Едидья Фогель (22), из Иерусалима

8. Йоносон Хеврони (27), из Гиват-Шмуэля

9. Моше Бен Шалом (21), из Бней-Брака

10. Моше Мордехай Эльхадад (12), из Иерусалима

11. Йосеф Давид Эльхадад (18), из Иерусалима

12. Хаим Озер Селер (24), из Иерусалима

13. Йегуда Лейб Рубин (27), из Бейт-Шемеша

14. Моше Натан Энглардер (14), из Иерусалима

15. Иешуа Энглардер (9), из Иерусалима

16. Яаков Эльханан Старковски (20), из Эльада

17. Нахман Киршбаум (15), из Бейт-Шемеша

18. Исраэль Альнаква (27), из Бейт-Шемеша

19. Абрахам Даниэль Амбон (21), гражданин Аргентины

20. Давид Краус (33), из Бейт-Шемеша

21. Элиэзер Цви Йозеф (26), гражданин США

22. Шмуэль Цви Клагсблад (43), из Бейтар-Илита

23. Элиягу Коэн (16), из Бейтар-Илита

24. Ариэль Цадик (57), из Иерусалима

25. Едидья Хайют (13), из Бней-Брака

28. Хаим Рок (18), из Бейт-Шемеша

29. Йосеф Амрам Таубер, гражданин США

30. Нахман Даниэль Морис (19), гражданин США

31. Йосеф Иегуда Леви (17), из местного совета Рехасим

32. Дов Штейнмец (21), гражданин Канады

33. Ишай Муалем (17), из Рехасим

34. Моше Леви (14), из Бней-Брака

35. Йосеф Масторов (18), из Рамле

36. Йосеф Гринбаум (22), из Хайфы

37. Элиэзер Ицхок Колти (13), из Иерусалима

38. Менахем Кнобловиц (22), гражданин США

39. Элькана Шило (28), из Иерусалима

40. Элазар Гефнер (52), из Иерусалима

41. Йоси Коэн (21), гражданин США

42. Ариэль Ахдут (21), из Тель-Авива

43. Моше Бергман (24), из Иерусалима

44. Хен Дорон (41), из Холона

45. Мордехай Йоэль Фекете (23).

Трагедия на горе Мерон

Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон". По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошла трагедия и десятки людей нуждаются в помощи, и еще продолжала играть музыка.

Погибли не менее 45 человек. Около 150 получили травмы. Среди пострадавших были дети.

Пострадавшие были доставлены в больницы "Зив" (Цфат), РАМБАМ (Хайфа), "Пория" (Тверия), медицинский центр Западной Галилеи (Нагария), "А-Эмек" (Афула), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим).

По состоянию на 2 мая, в больницах остаются 16 пострадавших, получивших тяжелые травмы.

Журналист портала Walla Яки Адамкер написал в своем микроблоге Twitter, что трагедия произошла в небольшом переходе, вход в который был открыт, а выход, по неизвестным причинам, был заблокирован полицией. В какой-то момент люди начали падать друг на друга и возникла давка, в результате которой пострадали сотни человек.

На горе Мерон во время празднования находились министр внутренней безопасности Амир Охана, генинспектор полиции Коби Шабтай и начальник полиции Северного округа. Радиостанция "Кан Бет" передала, что перед началом мероприятия полиция сообщала, что гора Мерон подготовлена для приема от 200 тысяч до 300 тысяч человек.

Все ведущие политики Израиля выразили соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утром в пятницу посетил место происшествия. Он призвал объявить воскресенье, 2 мая, днем национального траура по жертвам трагедии, произошедшей минувшей ночью на горе Мерон. По всей стране были приспущены национальные флаги, а спортивные мероприятия начинаются с минуты молчания.

Со словами соболезнования народу Израиля выступили многие мировые лидеры.

Последствия празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон в прошлые годы

Ежегодно для празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон собираются от 100 до 300 тысяч верующих. Несмотря на все усилия организаторов, эта территория не приспособлена для размещения такого количества людей. И каждый год после празднования служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о сотнях пострадавших (в давке, от обезвоживания, от ожогов и т.п.).

Вот данные за последние годы (по отчетам МАДА): в 2013-м – 230 пострадавших, в 2014-м – около 600, в 2015-м – около 300, в 2016-м – около 150, в 2017-м – около 600, в 2018-м – около 300, в 2019-м – более 230. (В 2020-м празднование было отменено из-за карантинных ограничений.) И каждый раз после праздника десятки пострадавших доставляли в больницы. Но никогда прежде в результате давки на горе Мерон не гибли десятки людей.

17 мая 1911 года, во время празднования Лаг ба-Омер, в результате обрушения крыши на горе Мерон погибли семь человек, около 40 получили травмы. Тогда возникли проблемы с помощью пострадавшим, так как ближайшая больница в Цфате была закрыта, и многие пострадавшие умерли, так как не получили своевременной медицинской помощи.

Подобные трагедии в Израиле в прошлом

18.07.1995. Трое подростков были задавлены насмерть в толпе на фестивале в городе Араде.

14.07.1997 год. Обрушение пешеходного моста через реку Яркон в Тель-Авиве во время церемонии открытия XV Маккабиады. Четверо погибших (все представители делегации Австралии), десятки травмированных.

18.04.2012. В результате падения осветительной аппаратуры во время репетиции церемонии Дня независимости на площади на горе Герцля в Иерусалиме погибла младший лейтенант медицинской службы Хила Бецалели, семеро военнослужащих были травмированы.