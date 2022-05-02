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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 18:33

Полицией получены десятки предупреждений о готовящихся терактах в День памяти и День Независимости

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Полицией получены десятки предупреждений о готовящихся терактах в День памяти и День Независимости

Начальник оперативного отдела полиции генерал-майор Сигаль Бар Цви в интервью радиостанции "Кан Бет" сообщил, что накануне Дня памяти павших в войнах Израиля и Дня Независимости правоохранительными органами и службами безопасности получены десятки предупреждений о готовящихся терактах. Он пояснил, что предупреждения носят общий, а не конкретный характер.

Бар Цви сообщил, что в городах со смешанным арабо-еврейским населением усилено присутствие полиции, чтобы не допустить беспорядков.

Бар Цви призвал израильтян сохранять бдительность в связи с напряженной ситуацией.


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