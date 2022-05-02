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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 21:57

На шоколадной фабрике концерна "Штраус" произошел пожар

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На шоколадной фабрике концерна "Штраус" произошел пожар

Вечером 2 мая на шоколадной фабрике концерна "Штраус" в Ноф а-Галиль произошел пожар.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кешет" возгорание произошло в помещении за пределами производственной линии. По предварительным оценкам, причиной пожара стало короткое замыкание.

О пострадавших не сообщается.

На прошлой неделе концерн "Штраус" и фабрика "Элит" в Ноф а-Галиль оказались в центре скандала, связанного с обнаружением сальмонеллы в продукции. На пресс-конференции 28 апреля Эяль Дрор, гендиректор "Штраус", рассказал, что около месяца назад во время инспекции на фабрике в Ноф а-Галиль, на линии по производству жидкого шоколада, были обнаружены голуби. Он добавил, что один из клиентов сообщал об обнаружении отклонений от стандарта в поставленной ему продукции, но внутренняя проверка концерна не выявила никаких отклонений.


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