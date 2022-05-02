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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 21:39

ХАМАС взял на себя ответственность за теракт у въезда в Ариэль

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ХАМАС взял на себя ответственность за теракт у въезда в Ариэль

Боевое крыло террористической организации ХАМАС взяло на себя ответственность за совершение теракта на въезде в Ариэль. В результате этого теракта погиб 23-летний Вячеслав Голев.

"Эта операция лишь часть наших акций возмездия", - заявили в ХАМАСе.

Напомним, теракт у западного въезда в Ариэль был осуществлен в пятницу, 29 апреля.

По данным расследования, двое террористов подъехали к блокпосту на автомобиле и открыли огонь по охранникам. После этого террористы скрылись.


Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) задержали их в субботу, 30 апреля, в деревне Карауат Бани Хасан, в окрестностях Сальфита.

Террористы не оказали сопротивления. Они были переданы для допроса сотрудникам общей службы безопасности (ШАБАК). Гендиректор полиции Яаков Шабтай заявил, что захват террористов и их оружия стал возможен благодаря профессиональным и решительным действиям бойцов ЯМАМ и военнослужащих ЦАХАЛа.

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