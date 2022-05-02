В "Яадут а-Тора" предлагают создать правительство без Нетаниягу

Главы фракции "Яадут а-Тора" заявили в беседах с журналистами, что они предпочитают создание нового правительства в действующем Кнессете, объявлению досрочных выборов. Первым это озвучил глава блока депутат Моше Гафни, а затем аналогичную мысль высказали депутаты Исраэль Айхлер и Меир Поруш. Все трое отметили, что предпочитают правительство в действующем Кнессете даже если его не возглавит Биньямин Нетаниягу.

В "Яадут а-Тора" опасаются ситуации, при которой вновь начнется череда выборов, так как никто не сумеет сформировать правительство. Все это время премьер-министром будет Яир Лапид.

В то же время, лидеры ашкеназских ультраортодоксов не заявляют ультиматум "Ликуду". Это не первый случай, когда в "Яадут а-Тора" заявляют о том, что предпочитают новое правительство даже если его не возглавит Биньямин Нетаниягу.

ШАС, в свою очередь, продолжает поддерживать Нетаниягу,

Депутат Кнессета Мики Зоар ("Ликуд") заявил в интервью радиостанции 103FM, что немедленное падение правительство может быть невыгодно "Ликуду". "Иногда стоит подождать. Каждый день существования этого правительства усиливает "Ликуд". По моим оценкам, каждый месяц работы этого правительства усиливает правый лагерь на один мандат", - сказал Зоар.