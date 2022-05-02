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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 20:11

В интернате в Холоне за сутки скончались три человека, подозрение на пищевое отравление

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В интернате в Холоне за сутки скончались трое постояльцев, подозрение на пищевое отравление

В интернате "Бейт Дафна" для людей с ограниченными возможностями в Холоне за последние несколько дней скончались трое постояльцев. Об этом сообщил телеканал "Кан-11" со ссылкой на минздрав.

Из минздрава также сообщили, что в ходе инспекции на кухне интерната были обнаружены серьезные нарушения, которые, как полагают специалисты, могли привести к смерти людей.

Телеканал "Кан-11" передал, что в ночь на воскресенье, 1 мая, у нескольких жильцов появились симптомы пищевого отравления. Один человек был доставлен в больницу "Вольфсон" после того, как потерял сознание, спасти его не удалось. К утру в больницу были доставлены из интерната еще три человека, двое из которых скончались.


Министерство здравоохранения распорядилось закрыть кухню интерната. Расследование продолжается.

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