Иерусалим:
13 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 18:12

В МИДе завершилась "разъяснительная беседа" с послом России по поводу заявления Лаврова

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В МИДе завершилась "разъяснительная беседа" с послом России по поводу заявления Лаврова

В министерстве иностранных дел в Иерусалиме завершилась "разъяснительная беседа" с послом России Анатолием Викторовым. По информации радиостанции "Кан Бет", встречу проводил заместитель гендиректора евроазиатского отдела Гарри Коэн.

Представители министерства сообщили журналистам, что до Викторова была донесена позиция Израиля по этому вопросу.

Поводом для вызова посла России в МИД послужило высказывание Сергея Лаврова о "еврейской крови у Гитлера", сделанное во время интервью итальянской телекомпании Mediaset. В частно, глава внешнеполитического ведомства РФ заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."


Глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что необходимо немедленно прекратить использование темы Катастрофы в качестве средства политической борьбы и взаимных нападок. Он также назвал слова Лаврова "неправдой" и "неприемлемыми по сути". "Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа", – заявил премьер-министр Израиля.

Глава МИД Израиля Яир Лапид так прокомментировал это заявление главы российского МИДа: "Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 мая 2022
Премьер-министр Беннет назвал слова Лаврова о "еврейской крови у Гитлера" неправдой и неприемлемыми по сути
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 мая 2022
МИД Израиля потребовал от российского посла разъяснений по поводу слов Лаврова
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 мая 2022
Лапид назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера "непростительными и возмутительными"
// NEWSru.co.il // В мире // 01 мая 2022
Лавров о еврейском происхождении Зеленского: "Боюсь ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:12 Мэр Лода сообщил, что в День Независимости в городе будет фейерверк
18:33 Полицией получены десятки предупреждений о готовящихся терактах в День памяти и День Независимости
18:12 В МИДе завершилась "разъяснительная беседа" с послом России по поводу заявления Лаврова
17:40 Вынесен приговор одному из избивших 60-летнего араба во время беспорядков 2021 года
17:13 Предъявлены обвинения отцу террориста, убившего Рона Ицхака Кукию
16:49 В Лоде подверглась "каменной атаке" съемочная группа 13-го телеканала
16:31 Житель Бейт-Шеана подозревается в лишении свободы и изнасиловании туристки из Германии
15:38 Министерство алии: мы проверяем данные о возвращении новых репатриантов в Россию
15:32 ШАБАК раскрыл иранскую шпионскую сеть, вербовавшую израильтян в социальных сетях
15:19 Житель Ашдода обвиняется в изнасиловании 19-летней беженки из Украины
Загрузка...