В МИДе завершилась "разъяснительная беседа" с послом России по поводу заявления Лаврова

В министерстве иностранных дел в Иерусалиме завершилась "разъяснительная беседа" с послом России Анатолием Викторовым. По информации радиостанции "Кан Бет", встречу проводил заместитель гендиректора евроазиатского отдела Гарри Коэн.

Представители министерства сообщили журналистам, что до Викторова была донесена позиция Израиля по этому вопросу.

Поводом для вызова посла России в МИД послужило высказывание Сергея Лаврова о "еврейской крови у Гитлера", сделанное во время интервью итальянской телекомпании Mediaset. В частно, глава внешнеполитического ведомства РФ заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что необходимо немедленно прекратить использование темы Катастрофы в качестве средства политической борьбы и взаимных нападок. Он также назвал слова Лаврова "неправдой" и "неприемлемыми по сути". "Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа", – заявил премьер-министр Израиля.

Глава МИД Израиля Яир Лапид так прокомментировал это заявление главы российского МИДа: "Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".