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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 15:19

Житель Ашдода обвиняется в изнасиловании 19-летней беженки из Украины

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Житель Ашдода обвиняется в изнасиловании 19-летней беженки из Украины

В понедельник, 2 мая, в окружной суд в Беэр-Шеве было передано обвинительное заключение в отношении 50-летнего Олексана Винокура, жителя Ашдода, обвиняемого в изнасиловании 19-летней девушки, беженки из Украины.

Согласно обвинительному заключению, Винокур предложил девушке помощь в поиске работы уборщицей во время ее пребывания в Израиля. Несколько дней спустя он предложил отвезти ее на работу по уборке, которую он якобы нашел для нее, но вместо этого отвез девушку в дешевый отель, где изнасиловал ее.

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