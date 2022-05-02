Прогноз погоды на 2 мая: повышение температуры, переменная облачность, местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 2 мая, температура повысится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможен дождь на севере и в центре.

В Иерусалиме – 13-27 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 16-22, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 14-32, в Мицпе-Рамоне – 13-27, на побережье Мертвого моря – 21-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 12-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-30, на Голанских высотах – 13-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

Во вторник будет жарко и солнечно. В среду-четверг жара спадет.