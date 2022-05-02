ШАБАК раскрыл иранскую шпионскую сеть, вербовавшую израильтян в социальных сетях

Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила о раскрытии агентурной иранской сети, занимавшейся вербовкой израильских граждан с целью сбора секретной информации и организации диверсий в отношении объектов на территории страны.

Согласно опубликованным сведениям, связь с израильтянами устанавливалась при помощи фиктивного аккаунта Sara Puppi в социальной сети Facebook. Очень быстро друзьями "Сары", выдававшей себя за еврейку, имеющую связи в мире израильского бизнеса, стали сотни израильтян, общение с которыми "она" переводила в мессенджер WhatsApp. ШАБАК вышел на след этой сети в самом начале ее деятельности. Куратор сети, "Сара", обращался к израильтянам и просил найти людей, представляющих интерес для иранской разведки. На самом же деле, "Сара" вел диалог с сотрудниками ШАБАКа.

Иранцы также проверяли готовность израильтян совершать акты террора, обещая за это крупные суммы денег. Куратор предлагал также оплату биткойн монетами.

Куратор также пытался наладить связь с израильтянами, которые готовы были вывешивать плакаты с нападками на Россию и ее президента Владимира Путина. Целью этих действий было внести раскол в отношения между двумя государствами на фоне войны в Украине.

Главы сети также проверяли возможность вербовки агентов для сбора разведывательной информации и совершения диверсий в отношении представителей дипломатических и торговых миссий арабских стран в Израиле. "Эта операция дала возможность познакомиться с методами вербовки, используемыми Ираном, а также предотвратить попытки причинения ущерба международным связям Израиля", - говорится в сообщении израильских спецслужб.