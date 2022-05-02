Румыния будет выплачивать ренту выжившим в Холокосте, проживающим в Израиле
Правительство Румынии и управление по делам выживших в Холокосте в министерстве социального равенства Израиля достигли соглашения, в рамках которого около 15 тысяч румынских евреев, проживающих в Израиле, смогут получать ежемесячные выплаты.
Правительство Румынии будет признавать израильские документы выживших в Холокосте, тогда как до сих пор, чтобы получить право на выплаты от румынского ведомства национального страхования, были необходимы документы из румынских архивов.
Соглашение не распространяется на евреев, проживавших во время Второй Мировой войны в Бухаресте, которым ренту выплачивает правительство Германии.
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// NEWSru.co.il // В мире // 18 ноября 2021
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