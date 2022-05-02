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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 09:41

Судья Агмон-Гонен обвинила Айелет Шакед в давлении в связи с решениями по украинским беженцам

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Судья Агмон-Гонен обвинила Айелет Шакед в давлении в связи с решениями по украинским беженцам

Судья Тель-Авивского окружного суда Михаль Агмон-Гонен, с ведома председателя Верховного суда Эстер Хают и директора судебной администрации Игаля Марзеля, подала юридической советнице правительства Гали Бархав-Миаре жалобу на министра внутренних дел Айелет Шакед.

Согласно жалобе, Шакед оказывала на Агмон-Гонен давление с целью добиться изменения решений, вынесенных судьей по апелляциям украинских беженцев, которым было отказано во въезде в страну.

Как сообщает "Глобс", юрсоветница правительства после двух дней рассмотрения закрыла дело, постановив, что жалоба не содержит материалов, оправдывающих ее вмешательство.


В ответ на обращение со стороны "Глобс" глава МВД, которой не было известно о поданной жалобе, заявила, что никогда не обращалась к судье Агмон-Гонен и не просила никого обращаться к ней. Шакед также сообщила, что, когда она была министром юстиции, Агмон-Гонен, в нарушение инструкций, обращалась к ней, чтобы пролоббировать свое назначение в Верховный суд.

В заявлении Шакед говорится также, что министр действительно высказывала недовольство решениями судьи Агмон-Гонен, "которая раз за разом игнорировала положения закона и порядок судопроизводства, и пыталась создавать противоречащие закону нормы, существенно выходя за рамки своих полномочий".

Издание сообщает также, что в последние дни руководство МВД, недовольное постановлениями судьи Агмон-Гонен по украинским беженцам, изменило процедуру отказа в допуске в страну. Теперь каждый отказ должен быть заверен лично генеральным директором министерства.

Если до сих пор апелляция на решение чиновников управления регистрации и миграции в аэропорту Бен-Гурион находилась в юрисдикции Тель-Авивского суда, то по новой процедуре она переходит в юрисдикцию Иерусалимского окружного суда, по местонахождению последней визирующей решение инстанции.

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