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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 23:24

Президент Герцог побеседовал с королем Иордании Абдаллой и президентом Турции Эрдоганом

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Президент Герцог побеседовал с королем Иордании Абдаллой и президентом Турции Эрдоганом

Вечером в понедельник, 2 мая, президент Ицхак Герцог побеседовал с королем Иордании Абдаллой II, находящимся в настоящий момент с визитом в США.

Герцог поздравил иорданского монарха и его народ с праздником Ид аль-Фитр. Собеседники выразили надежду, что относительное затишье и спокойствие сохранятся.

Это первая беседа короля Иордании с высокопоставленным представителем Израиля после вспышки напряженности на Храмовой горе.

Ранее президент Герцог побеседовал с президентом Турции Эрдоганом. Глава государства поздравил турецкого лидера с праздником, а тот направил поздравление Израилю с 74-й годовщиной независимости. "Я желаю народу Израиля процветания", - заявил Эрдоган.


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