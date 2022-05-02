Президент Герцог побеседовал с королем Иордании Абдаллой и президентом Турции Эрдоганом

Вечером в понедельник, 2 мая, президент Ицхак Герцог побеседовал с королем Иордании Абдаллой II, находящимся в настоящий момент с визитом в США.

Герцог поздравил иорданского монарха и его народ с праздником Ид аль-Фитр. Собеседники выразили надежду, что относительное затишье и спокойствие сохранятся.

Это первая беседа короля Иордании с высокопоставленным представителем Израиля после вспышки напряженности на Храмовой горе.

Ранее президент Герцог побеседовал с президентом Турции Эрдоганом. Глава государства поздравил турецкого лидера с праздником, а тот направил поздравление Израилю с 74-й годовщиной независимости. "Я желаю народу Израиля процветания", - заявил Эрдоган.