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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 09:15

За последние две недели на базе ВВС "Неватим" приземлились 8 военнотранспортных самолетов из ОАЭ

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За последние две недели на базе ВВС "Неватим" приземлились 8 военнотранспортных самолетов из ОАЭ

8 военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов приземлились за последние две недели на базе ВВС "Неватим" на юге Израиля.

Все самолеты вылетели обратно приблизительно через час после посадки, сообщает Jerusalem Post. Причины этих полетов не публикуются, однако издание предполагает, что речь идет о доставке в Израиль оборудования в рамках оборонных сделок, подписанных между Израилем и ОАЭ.

Согласно официальным данным министерства обороны Израиля, из 11,7 миллиардов долларов оборонного экспорта в 2021 году около 7% пришлось на страны, подписавшие "Авраамовы соглашения", то есть ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.


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