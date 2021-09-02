Новые инструкции минздрава по карантину для прилетающих из "оранжевых" стран

В пятницу, 3 сентября, вступают в силу новые инструкции министерства здравоохранения в отношении карантина для израильтян, возвращающихся из "оранжевых" стран.

Напомним, "оранжевыми" являются все страны, не внесенные в "красный" и "желтый" списки.

Согласно новым распоряжениям, израильтяне, прилетевшие из "оранжевой" страны, освобождаются от двухнедельного карантина (или недельного при наличии двух отрицательных тестов) в следующих случаях:

1. Если они получили третью, "бустерную" дозу вакцины против коронавируса;

2. Если они получили две дозы вакцины, и после получения второй дозы прошло менее шести месяцев;

3. Если они переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины;

4. Если они переболели коронавирусом, и с момента получения справки о выздоровлении на основании ПЦР-теста прошло менее шести месяцев.

Все люди, попадающие в эти категории, после возвращения должны находиться в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Израильтяне, вернувшиеся из "оранжевых" стран до 3 сентября, и попадающие в вышеуказанные категории, 3 сентября могут самостоятельно выйти из карантина.

Инструкции для возвращающихся из "желтых" стран не изменились. После возвращения из "желтой" страны следует находиться в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту имени Бен-Гуриона. В "желтом" списке Бахрейн, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Словакия, Польша, Чехия.

Для посещения "красных" стран необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен. В списке "красных" стран находятся Болгария, Бразилия, Мексика и Турция.

Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

30 августа Европейский союз рекомендовал входящим в него странам ограничить прием туристов из Израиля и еще пяти стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вместе с Израилем из "зеленого списка" исключены США, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония, где также как в Израиле наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это решение не является обязательным к исполнению. Это означает, что каждой из 27 стран ЕС, предстоит решить, разрешать ли полностью вакцинированным туристам из "неблагополучных стран" въезжать, если у них нет достаточно веской причины для визита. Ограничения, которые могут быть введены в странах Евросоюза, в первую очередь, касаются невакцинированных туристов, включая детей до 12 лет.

Таким образом, теперь при планировании путешествия за границу главным становится не вопрос о том, в какие страны израильтянам разрешают летать власти Израиля, а то, в какие страны израильтян впускают и на каких условиях.