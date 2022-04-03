Израильским посольствам запретили принимать пожертвования от бизнесменов "под санкциями"

По данным телеканала "Кан-11", несколько дней назад израильские посольства по всему миру получили электронные письма из Иерусалима, в которых говорится, что они не должны принимать пожертвования от лиц и учреждений, в отношении которых действуют международные санкции.

Корреспондент телеканала Гили Коэн рассказала в вечернем выпуске новостей, что среди авторов писем также была указана межминистерская "команда по санкциям", сформированная после вторжения России в Украину. Члены этой команды отвечают за разработку стратегии в отношении лиц и компании, на которые европейскими странами были наложены санкции. Хотя сам Израиль санкции не вводил и не поддержал, Иерусалим ранее заявлял, что "Израиль не станет никому помогать в обходе санкций".

Телеканал также привел ответ, полученный из МИДа, в котором говорится, что накануне Дня независимости Израиля была ужесточена директива, касающаяся приема пожертвований. Среди прочего посольствам, действительно, запрещено принимать пожертвования от лиц и учреждений, находящихся под действием санкций.