Террорист, убивший Эстер Орген, приговорен к пожизненному заключению

Военный суд в округе "Салем" приговорил к пожизненному заключению и еще трем годам тюрьмы Мухаммада Маруха Кабху, убившего в лесу Шакед израильтянку Эстер Орген.

В течение двух лет террорист должен выплатить семье убитой женщины компенсацию в размере 3,46 млн шекелей.

Вечером 20 декабря 52-летняя Эстер Орген вышла из дома для прогулки или пробежки в лесу, и не вернулась. Были начаты ее поиски. Ночью ее тело нашли около лесной дороги. Следы насилия (травмы головы, в том числе лица, вероятно нанесенные камнем) указывали на то, что было совершено убийство.

Жительница поселка Таль Менаше Эстер Орген была художницей и консультантом по вопросам супружества, растила шестерых детей, младшему из которых на момент ее гибели было 13 лет.