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NEWSru.co.il :: В Израиле3 апреля 2022 г., 16:28

Виктор Сорокопут и Дмитрий Митрик, убитые террористом в Бней-Браке, будут похоронены в Украине

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На месте теракта в Бней-Браке

В воскресенье, 3 апреля, в Петах-Тикве состоялась церемония прощания с Виктором Сорокопутом и Дмитрием Митриком, погибшими 29 марта в результате теракта в Бней-Браке. Проститься с ними пришли друзья, знакомые, коллеги.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", Виктор и Дмитрий будут похоронены в Украине. Ожидается, что вечером 3 марта их тела будут доставлены на родину для захоронения.

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