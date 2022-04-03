Виктор Сорокопут и Дмитрий Митрик, убитые террористом в Бней-Браке, будут похоронены в Украине
В воскресенье, 3 апреля, в Петах-Тикве состоялась церемония прощания с Виктором Сорокопутом и Дмитрием Митриком, погибшими 29 марта в результате теракта в Бней-Браке. Проститься с ними пришли друзья, знакомые, коллеги.
По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", Виктор и Дмитрий будут похоронены в Украине. Ожидается, что вечером 3 марта их тела будут доставлены на родину для захоронения.
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