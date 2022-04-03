Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц вылетел в Украину
Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц вылетел с визитом в Украину, где посетит израильский полевой госпиталь в населенном пункте Мостиска Львовской области и встретится с украинскими официальными лицами.
Горовиц станет первым израильским министром, который посетит Украину с начала российского вторжения в эту страну.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 апреля 2022
Украинский посол: министр здравоохранения Израиля на следующей неделе посетит Украину
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