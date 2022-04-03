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NEWSru.co.il :: В Израиле3 апреля 2022 г., 11:38

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц вылетел в Украину

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Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц вылетел в Украину

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц вылетел с визитом в Украину, где посетит израильский полевой госпиталь в населенном пункте Мостиска Львовской области и встретится с украинскими официальными лицами.

Горовиц станет первым израильским министром, который посетит Украину с начала российского вторжения в эту страну.


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