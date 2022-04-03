Начальник генштаба ЦАХАЛа распорядился готовиться к операции "Страж стен-2"

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил во время встречи с военнослужащими ЦАХАЛа, что армия должна быть готова более месяца находиться в состоянии повышенной готовности.

Помимо этого, по мнению начальника генерального штаба ЦАХАЛа, армия должна быть готова к операции "Страж стен - 2".

"Не исключено, что боевики "Исламского джихада" предпримут обстрел израильской территории из сектора Газы в отместку за гибель своих боевиков в Самарии", - считает Авив Кохави.