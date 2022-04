Ускоренный процесс репатриации распространен на граждан России

Граждане России, желающие репатриироваться в Израиль, теперь смогут пройти так называемый ускоренный процесс репатриации, который ранее был возможен только для граждан Украины.

Ускоренный процесс репатриации, который также называют "методом go no go" или "зеленым маршрутом", был введен специально для украинских граждан, имеющих еврейские корни и желающих репатриироваться в Израиль в связи с войной в Украине.

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата приняла решение предоставить такую возможность и гражданам России.

Как объяснила редакции NEWSru.co.il глава "Натива" Нета Брискин, российские граждане, которые записались на прием на консульскую проверку, получат возможность заполнить онлайн-анкету для "быстрой" проверки. Быстрая проверка с точностью до 80%, как объясняет Брискин, показывает, имеет ли заявитель право на репатриацию. В случае положительного ответа, заявитель получит возможность прилететь в Израиль самолетом "Сохнута" и получить в Израиле сразу медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники "Натив" заканчивают проверку и принимают решение о предоставлении заявителю гражданства.

По словам главы "Натива", ссылка на онлайн-анкету будет отправляться тем, кто уже заказал или заказывает очередь на консульскую проверку, а также обращается в консульства письменно или по телефонам.

Напомним, в настоящий момент на консульскую проверку в России нужно записываться за полгода. После начала российского вторжения в Украину россиянам, имеющим право на репатриацию, была дана возможность приезжать в Израиль туристами и менять статус на месте. В том числе, они были освобождены от необходимости предоставлять справки о несудимости и апостили. Новое решение министра еще больше облегчит россиянам процесс репатриации.