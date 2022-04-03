Полиция закрыла ясли ВИЦО в Кирьят-Шмоне, задержаны воспитатель и нянечки

В воскресенье, 3 апреля, полиция выпустила административный указ о закрытии на 60 дней яслей ВИЦО в Кирьят-Шмоне после того, как стало известно о десятках случаев жестокого обращения в нем с детьми.

По информации сайта Walla News, полицией задержаны воспитательница и четыре нянечки.

Расследование было начато после того, как мать одного из детей стала свидетельницей того, как воспитательница швыряет на пол ребенка. Просмотрев записи с камер наблюдения, получила десятки свидетельств того, что случай жестокого обращения с ребенком не был единичным.