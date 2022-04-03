Медики: состояние тяжелораненного офицера спецназа полиции стабилизируется
Из больницы РАМБАМ в Хайфе сообщают о стабилизации состояния офицера спецназа ЯМАМ Ш., получившего тяжелые ранения в ходе операции в Арабе (около Дженина) по нейтрализации террористов.
По словам медиков, состояние Ш. остается тяжелым, он погружен в искусственную кому, но непосредственной опасности для его жизни уже нет.
Четверо бойцов группы "Текила", в которую входили бойцы ЯМАМ и оперативники ШАБАКа, были ранены в ходе операции по задержанию террористов, намеревавшихся совершить теракт. Все раненые были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. В настоящее время в больнице остается один раненый, остальные уже выписаны.
Напомним, в ночь на субботу, 2 апреля, в деревне Араба между Дженином и Туль-Каремом в ходе операции, проведенной бойцами антитеррористического подразделения пограничной полиции, при участии полиции, ЦАХАЛа и ШАБАКа, были ликвидированы трое вооруженных террористов, планировавших новый теракт. Все трое принадлежали к боевому крылу "Исламского джихада".
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