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NEWSru.co.il :: В Израиле3 апреля 2022 г., 08:23

Медики: состояние тяжелораненного офицера спецназа полиции стабилизируется

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Медики: состояние тяжелораненного офицера спецназа полиции стабилизируется

Из больницы РАМБАМ в Хайфе сообщают о стабилизации состояния офицера спецназа ЯМАМ Ш., получившего тяжелые ранения в ходе операции в Арабе (около Дженина) по нейтрализации террористов.

По словам медиков, состояние Ш. остается тяжелым, он погружен в искусственную кому, но непосредственной опасности для его жизни уже нет.

Четверо бойцов группы "Текила", в которую входили бойцы ЯМАМ и оперативники ШАБАКа, были ранены в ходе операции по задержанию террористов, намеревавшихся совершить теракт. Все раненые были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. В настоящее время в больнице остается один раненый, остальные уже выписаны.


Напомним, в ночь на субботу, 2 апреля, в деревне Араба между Дженином и Туль-Каремом в ходе операции, проведенной бойцами антитеррористического подразделения пограничной полиции, при участии полиции, ЦАХАЛа и ШАБАКа, были ликвидированы трое вооруженных террористов, планировавших новый теракт. Все трое принадлежали к боевому крылу "Исламского джихада".

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