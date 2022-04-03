Реформа общественного транспорта: люди старше 75 лет смогут ездить бесплатно

Министр транспорта Мейрав Михаэли и министр финансов Авигдор Либерман опубликовали детали реформы в сфере общественного транспорта. Реформа под названием "Стоящий путь" вступит в силу летом 2022 года.

В соответствии с реформой, израильтяне в возрасте 75 лет и старше будут полностью освобождены от платы за проезд в общественном транспорте. Люди старше 65 лет смогут приобрести месячный проездной за 112,5 шекелей.

Общеизраильский проездной будет стоить 225 шекелей. Региональный проездной, действительный на периферии в радиусе 40 км, будет стоить 99 шек. Дети и подростки до 18 лет, а также люди старше 60 лет, получат 50% скидку.

Выступая на совместной пресс-конференции, министр финансов Авигдор Либерман заявил: "Надеюсь, что до конца года все пенсионеры старше 67 лет смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно".

Министр транспорта Мейрав Михаэли заявила: "Мы представляем сегодня реформу, которая восстановит справедливость в том, что касается оплаты проезда в общественном транспорте. Эта реформа поспособствует тому, что больше людей будут пользоваться услугами общественного транспорта".