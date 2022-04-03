"Исраэль а-Йом": Нетаниягу продвигал сделку с Асадом, Беннет заморозил переговоры

Премьер-министр Нафтали Беннет заморозил проект который, начиная с 2019 года, продвигал его предшественник на посту главы правительства Биньямин Нетаниягу.

Нетаниягу предлагал обсудить возможность возвращения Сирии в Лигу арабских государств и признания легитимности режима Асада, сообщает Ариэль Каана в газете "Исраэль а-Йом". Согласно опубликованной информации, взамен на это Асад готов был инициировать вывод иранских и проиранских сил с территории Сирии.

Как пишет Ариэль Каана, впервые эта идея была выдвинута в 2019 году во время встречи сейчас уже бывшего главы Совета по национальной безопасности Меира Бен Шабата с Джоном Болтоном, советником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, и Александром Патрушевым, советником по национальной безопасности президента РФ Владимира Путина.

В публикации "Исраэль а-Йом" говорится, что израильский план предусматривал несколько этапов: Асад должен был потребовать вывода всех иностранных сил с территории своей страны, утверждая, что в их присутствии нет необходимости. После этого Сирию должны были принять в Лигу арабских государств, а страны Персидского залива готовы были инвестировать в восстановление ее экономики, тем самым остановив процесс экономического "порабощения" Сирии Ираном. План предусматривал и политические реформы в сирийском руководстве, после завершения которых должны были состояться выборы.

С ведома Нетаниягу, Меир Бен Шабат представил план всем арабским странам, которые поддерживают отношения с Израилем, в том числе странам Персидского залива, которые к тому моменту еще не подписали соглашения о нормализации с Израилем. В Иордании поддержали это предложение особенно активно, так как оно давало шанс королевству защититься от наплыва сирийских беженцев. По сообщению издания, которое ссылается на осведомленные израильские источники, правительство не вело прямых или непрямых переговоров с Асадом и неизвестна его позиция по этому предложению. По утверждению тех же источников, арабские страны в целом поддерживали этот проект, однако из-за политической нестабильности в Израиле он был остановлен.

Новый глава Совета по национальной безопасности Эяль Хулата получил подробную информацию о процессе от своего предшественника, однако премьер-министр Нафтали Беннет не выразил заинтересованности в продвижении переговоров. Вопрос обсуждался в ходе тройственной встречи премьер-министра Израиля, президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и наследного принца ОАЭ Бин Заида ан-Нахайяна.

Как пишет Ариэль Каана, Беннет занял нейтральную позицию – не противился продвижению проекта, однако не высказывал заинтересованности. В окружении премьер-министра Израиля, в свою очередь, называют проект нереализуемым. По мнению советников Беннета, Асад слишком слаб, чтобы добиться вывода проиранских вооруженных формирований со своей территории. "Может сложиться ситуация, при которой Израилю будет причинен двойной ущерб: мы будем партнерами в процессе возвращения Асада в статус легитимного лидера, а Иран останется в Сирии", – заявляют советники Беннета.