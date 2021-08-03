Кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новые ограничения

Во вторник, 3 августа, на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом были утверждены новые ограничения, призванные сдержать распространение штамма "дельта".

В сообщении, опубликованном после окончания заседания, прямо говорится: в случае, если население будет игнорировать призывы пройти вакцинацию и соблюдать инструкции, локдауна избежать не удастся.

Кабинет ужесточил правила "зеленого стандарта, введя ограничения на собрания с участием менее 100 человек в закрытых помещениях. Теперь "зеленый стандарт" распространяется не только на взрослых, но и на детей младше 12 лет. Это решение вступит в силу в пятницу, 20 августа. К этому времени должна быть развернута система экспресс-тестов на коронавирус.

Масочный режим будет действовать также на мероприятиях с участием ста и более человек, которые проводятся на улице.

В государственных учреждениях вновь вводится ограничения на количество сотрудников, одновременно находящихся на рабочих местах. В офисах может находиться не более 50% персонала.

Остальным организациям и компаниям рекомендуется перевести работников на удаленную работу.

Вакцинированный взрослый, ухаживающий за заразившимся ребенком младше 12 лет или за человеком, нуждающемся в посторонней помощи, должен соблюдать карантин.

В то же время будет усилен контроль за соблюдением карантина и масочного режима.

Пересмотрена политика в отношении въезда-выезда из Израиля:

Посещение стран из "красного списка" возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям.

Будет существенно расширен список "оранжевых стран", посещение которых разрешено, но по возвращении из которых требуется отсидеть недельный карантин даже привитым и переболевшим. 3 августа минздрав сообщил о том, что в "оранжевый" список добавлены еще 18 стран: США, Украина, ОАЭ, Египет, Италия, Исландия, Болгария, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды, Куба, Эсватини, Руанда, Тунис, Танзания, Ботсвана, Малави. Это решение вступает в силу 11 августа.

Члены кабинета также призвали израильтян отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев при встрече, а также избегать мест скопления народа.

Особая рекомендация выпущена для лиц старше 60 лет. Им рекомендуется избегать любого скопления людей и отказаться от встреч с непривитыми людьми.