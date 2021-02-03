СМИ: со следующей недели откроются детские сады, в том числе в "красных" городах

В ходе ночного совещания между главой правительства, министрами здравоохранения и образования и координатором по борьбе с коронавирусом было принято решение открыть со следующей недели детские сады во всех населенных пунктах, в том числе с высоким уровнем заболеваемости, сообщает Керен Марциано ("Новости 12").

Занятия в школах, по данным Марциано, возобновятся в зависимости от уровня заболеваемости в том или ином городе. Пока не принято решение о том, когда и в каких классах возобновится фронтальная учеба.

Также пока неизвестно, какое решение будет принято по поводу открытия магазинов.

При этом сеть торговых центров "Биг" уже заявила, что с воскресенья намерена открыть магазины по всей стране.

Сегодня состоится заседание правительства, на котором будет обсуждаться продление режима карантина до воскресенья, 7 февраля, а также различные схемы выхода страны из локдауна. Напомним, если министры не примут другого решения, всеобщий карантин закончится утром в пятницу, 5 февраля. Глава правительства Биньямин Нетаниягу настаивает на продлении карантина.