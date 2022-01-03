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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 22:12

Возле побережья Хайфы потерпел крушение вертолет

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Возле побережья Хайфы потерпел крушение вертолет

Поздно вечером 3 января из Хайфы стали поступать сообщения о том, что возле израильского побережья потерпел крушение вертолет.

Сайт 0404.co.il написал, что, по имеющейся информации, на его борту находились три человека. Они доставлены в больницу РАМБАМ. Нет информации об их состоянии.

Корреспондент NEWSru.co.il сообщает из Хайфы, что спасательные работы ведутся в районе пляжа Бат-Галим.


Информация уточняется.

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