Возле побережья Хайфы потерпел крушение вертолет
Поздно вечером 3 января из Хайфы стали поступать сообщения о том, что возле израильского побережья потерпел крушение вертолет.
Сайт 0404.co.il написал, что, по имеющейся информации, на его борту находились три человека. Они доставлены в больницу РАМБАМ. Нет информации об их состоянии.
Корреспондент NEWSru.co.il сообщает из Хайфы, что спасательные работы ведутся в районе пляжа Бат-Галим.
Информация уточняется.
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