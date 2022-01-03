Десять депутатов предупредили Либермана о прекращении голосования с коалицией

Десять депутатов от коалиции подписали письмо, в котором заявили, что не примут участие в голосованиях в Кнессете, если будет подписан указ о снятии квот на импорт овощей и фруктов. Пиcьмо направлено министру финансов Авигдору Либерману и министру сельского хозяйства Одеду Фореру.

Инициатором такого шага стал депутат Рам Шефа ("Авода"). Помимо него, петицию подписали депутаты Эфрат Райтен, Эмили Моати, Ибтисам Маарана, Гилад Карив, Наама Лазини ("Авода"), Яир Голан (МЕРЕЦ), Яэль Рон Моше, Алон Шустер и Мофид Мараи ("Кахоль Лаван").

Реформа в области сельского хозяйства изначально вызывала критику со стороны многих депутатов от коалиции. По словам Рама Шефы, которые цитирует телеканал "Кешет", он и его товарищи согласились голосовать за проект государственного бюджета лишь после того, как им было обещано, что реформа в области сельского хозяйства будет продвигаться только по согласованию. Однако переговоры не ведутся, а реформа проводится односторонне.