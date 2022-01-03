Территория Израиля подверглась обстрелу из сектора Газы
По информации радиостанции "Галей ЦАХАЛ", днем 3 января израильская территория подверглась обстрелу из сектора Газы, что привело к срабатыванию системы раннего предупреждения.
По данным радиостанции, предупреждения об обстреле были отправлены только на мобильные телефоны тех, кто находился в районе границы.
В пресс-службе Армии обороны Израиля подтвердили, что израильская территория подверглась "неракетному" обстрелу из Газы.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день