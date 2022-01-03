Пятилетний носорог, проживающий в рамат-ганском "Сафари", выздоравливает после операции

Тупак, пятилетний носорог из рамат-ганского "Сафари", в течение нескольких лет страдал от хронического воспаления в глазу. Были перепробованы множество лекарств, но они приносили ему лишь кратковременное облегчение.

В воскресенье, 2 января, носорог перенес операцию, в ходе которой был удален источник воспаления.

Работники "Сафари" сообщают, что Тупак чувствует себя хорошо и идет на поправку.