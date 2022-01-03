N12: китайские строители метро в Гуш-Дане жалуются на рабские условия труда

Строители, работающие в китайских компаниях, отвечающих за прокладку легкого метро в Гуш-Дане, жалуются на тяжелые условия труда и нарушение базовых прав. 3 января сайт N12 опубликовал свидетельства рабочих, а также комментарии Управления регистрации населения, полиции и компании НЕТА.

В статье приводится свидетельства нескольких китайских рабочих, которые рассказывают о том, что им приходится работать по 12 часов в сутки семь дней в недели. Им не дают выходных и отпусков, и не отдыхают ни в израильские, ни в китайские праздники. Некоторые строители ночуют прямо на стройке, другие - в арендованном жилье, по 30-40 человек в квартире.

Рабочие жалуются на плохое питание и отсутствие медицинской помощи. В частности, один из строителей рассказал правозащитникам из организации "Кав ле-Овед", что, когда он болел и хотел показаться врачу, ему сказали, что врач ему не положен. А через несколько дней, когда ему не стало лучше, ему предложили выбор: или он выходит на работу, или его отправляют назад, в Китай.

Часть китайских строителей утверждают, что им не платят зарплату, но при этом штрафуют не только за допущенные ошибки, но и попытки высказать свое недовольство условиями труда.

Сайт N12 пишет, что рабочие не могут вернуться в Китай, так как при прибытии в Израиль у них отбирают загранпаспорта, и также требуют внести залог. Пока они находятся в Израиле, у них доступа к своим банковским счетам.

Сайт N12 пишет, что полиция расследовала подозрения на то, что китайские рабочие содержатся в "рабских условиях". Министерство юстиции рекомендовало министерству транспорта и Управлению по регистрации населения при МВД прекратить ввоз китайских рабочих для компаний, против которых ведется расследование.

Из Управления регистрации населения редакции N12 ответили, что несколько месяцев назад им стало известно о проводимом полицией расследовании. В связи с этим были проведены слушания с участием министерства транспорта. В связи с важностью проекта строительства метро и необходимостью его закончить в соответствии с графиком, было принято решение продолжать и дальше использовать иностранных рабочих. Но для обеспечения соблюдения их прав от компании-подрядчика потребовали внести крупную сумму денег в качестве залога.

Из компании НЕТА был получен ответ о том, что у них нет информации о проводимом полицейском расследовании или жалобах от рабочих. Однако компания НЕТА требует от своих подрядчиков соблюдать права рабочих. "После того, как расследование завершится и его результаты будут опубликованы, НЕТА будет действовать в соответствии с законом".

Вместе с тем сайт N12 пишет, что прокуратура распорядилась закрыть дело. Тем временем в полицию продолжают поступать жалобы от китайских строителей, и они пока не были проверены.