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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 11:41

Израиль открывается для привитых туристов, отменен карантин для прилетающих

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Израиль открывается для привитых туристов, отменен карантин для прилетающих

Согласно распоряжению министерства здравоохранения Израиля, начиная с 4 января, привитые или переболевшие коронавирусом израильтяне, прилетающие в страну из всех стран, кроме "красных", должны будут находиться в карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Решение минздрава будет вынесено на утверждение комиссии Кнессета по здравоохранению.

Привитые или переболевшие израильтяне, вернувшиеся в страну до полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.


Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).

Глава правительства и министры здравоохранения, туризма, внутренних дел и транспорта также вынесли решение о том, что с 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов, прилетающих из всех стран, кроме "красных". Турист должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.

Схема группового туризма остается прежней.

Министерство здравоохранения рекомендует внести изменения в список "красных" стран, в которые запрещено выезжать израильтянам. В новом списке останутся ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция.

Напомним, накануне министр туризма Константин Развозов потребовал на заседании правительства освободить от карантина привитых израильтян, которые возвращаются из-за границы, а также вновь открыть страну для привитых туристов. Развозов заявил, что туристическая индустрия больше не в состоянии нести огромные убытки. В ответ глава правительства Нафтали Беннет поручил представителям министерства туризма и министерства здравоохранения встретиться и договориться об изменениях правил для прилетающих.


При этом на проходившем параллельно с заседанием правительства заседании комиссии Кнессета по законодательству Шарон Эльрои-Прайс заявила, что если "импорт" заболеваемости составит менее 5% от заражений в стране, в отмене туризма отпадет необходимость.

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