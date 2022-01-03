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8 - 12°
Тель-Авив:
12 - 19°
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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 05:45

Прогноз погоды на 3 января: прохладно, местами дожди

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Прогноз погоды на 3 января: прохладно, местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 3 января, будет прохладно, температура соответствует среднесезонной. Ожидаются дожди, преимущественно в центре и на юге страны. Есть опасность наводнений в руслах ручьев.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 12-15, в Эйлате – 12-20, в Беэр-Шеве – 9-16, в Мицпе-Рамоне – 8-11, на побережье Мертвого моря – 16-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-18, в Ариэле – 9-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-19, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 60-100 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

Во вторник-среду будет прохладно, временами дожди. В четверг температура повысится, солнечно.

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