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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 22:38

Полиция арестовала 16-летнего репатрианта из России возле консульства США в Иерусалиме

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Полиция арестовала 16-летнего репатрианта из России возле консульства США в Иерусалиме

По информации телеканала "Кан-11", 16-летний подросток, репатриант из России, провел ночь в следственном изоляторе после того, как был задержан возле консульства США в Иерусалиме.

По информации телеканала, на прошлой неделе служба безопасности консульства США в Иерусалиме сообщило в полицию Израиля о том, что в течение двух дней некий человек вел наблюдение за консульством и снимал его на камеру.

Прибывшие к консульству сотрудники полиции обнаружили возле консульства 16-летнего подростка. Он отказался представиться и сообщить свои данные. Подросток был доставлен в отделение.


Во время беседы со следователями подросток отрицал, что вел наблюдение и фотографировал консульство. Тем не менее, было принято решение оставить на ночь его в полиции. Утром следующего дня задержанный был доставлен в суд, который распорядился освободить его без каких-либо условий.

Адвокат Общественной адвокатуры Хен Холендер, представляющий интересы подростка, назвал его задержание неоправданным и вызывающим беспокойство.

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