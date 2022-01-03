Полиция арестовала 16-летнего репатрианта из России возле консульства США в Иерусалиме

По информации телеканала "Кан-11", 16-летний подросток, репатриант из России, провел ночь в следственном изоляторе после того, как был задержан возле консульства США в Иерусалиме.

По информации телеканала, на прошлой неделе служба безопасности консульства США в Иерусалиме сообщило в полицию Израиля о том, что в течение двух дней некий человек вел наблюдение за консульством и снимал его на камеру.

Прибывшие к консульству сотрудники полиции обнаружили возле консульства 16-летнего подростка. Он отказался представиться и сообщить свои данные. Подросток был доставлен в отделение.

Во время беседы со следователями подросток отрицал, что вел наблюдение и фотографировал консульство. Тем не менее, было принято решение оставить на ночь его в полиции. Утром следующего дня задержанный был доставлен в суд, который распорядился освободить его без каких-либо условий.

Адвокат Общественной адвокатуры Хен Холендер, представляющий интересы подростка, назвал его задержание неоправданным и вызывающим беспокойство.