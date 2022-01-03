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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 12:31

Туристы, привитые "Спутником", въехать в Израиль не смогут

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Туристы, привитые "Спутником", въехать в Израиль не смогут

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов, прилетающих из всех стран, кроме "красных". Однако иностраницы, привитые российской вакциной "Спутник V", въехать в Израиль пока не смогут.

При этом на сайте министерства здравоохранения указано, что вакцина "Спутник V" признается Израилем при условии получения положительного результата серологической проверки.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в министерство здравоохранения с просьбой объяснить ситуацию, однако мы пока не получили ответ.


Источники в министерстве туризма сообщают, что минздрав аргументирует отказ впускать в Израиль привитых "Спутником" тем, что не получил пока данные о влиянии российской вакцины на штамм "омикрон".

Напомним, когда Израиль открывался для туристов в прошлый раз, лица, привитые этой вакциной, могли въехать в Израиль и выйти из карантина после получения положительного результата серологической проверки.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 января 2022
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