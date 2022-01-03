Скандал в Кнессете: обсуждение закона об электричестве может продолжаться 90 часов

3 января в Кнессете начнется обсуждение во втором и третьем чтении, так называемого законопроекта об электричестве.

Речь идет о законопроекте, представленном партией РААМ. Этот законопроект обеспечивает присоединение незаконно построенных домов в бедуинских поселках к сети электричества "Хеврат Хашмаль". Этот законопроект выносится на голосование после длительных переговоров, которые вели министр внутренних дел Айелет Шакед ("Ямина") и глава комиссии по внутренним делам Валид Таха (РААМ).

Перед началом обсуждения партия РААМ обратилась в организационную комиссию Кнессета c просьбой задействовать так называемый 98-й параграф устава Кнессета, позволяющий ограничить время обсуждения. Глава комиссии, депутат Нир Орбах ("Ямина") заявил, что готов взвесить эту просьбу только в том случае, если действие законопроекта будет распространяться и на еврейские поселения. не имеющие сегодня официального статуса. Если в коалиции, частью которой является сам Орбах, откажутся, обсуждение закона об электричестве может продолжаться 90 часов.