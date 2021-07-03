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NEWSru.co.il :: В Израиле3 июля 2021 г., 22:36

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Газе в ответ на "огненный террор". ВИДЕО

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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Газе в ответ на "огненный террор"

Вечером в субботу, 3 июля, самолеты военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковали объект террористов ХАМАСа, на котором производилось оружие, а также ракетную установку. Удары были нанесены в ответ на запуски "огненных шаров" в сторону израильской территории, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным агентства Maan, удары были нанесены по целям к югу от города Газа и в районе Ас-Судания (на северо-западе сектора).

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что один человек был тяжело ранен в результате удара по цели на севере сектора Газы.


В субботу было зафиксировано несколько случаев возгораний в результате запуска "огненных шаров" из сектора Газы.

Предыдущий подобный ответный удар ВВС ЦАХАЛа наносили в ночь на пятницу, 2 июля. Тогда была поражена одна цель.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 июля 2021
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