ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Газе в ответ на "огненный террор". ВИДЕО

Вечером в субботу, 3 июля, самолеты военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковали объект террористов ХАМАСа, на котором производилось оружие, а также ракетную установку. Удары были нанесены в ответ на запуски "огненных шаров" в сторону израильской территории, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным агентства Maan, удары были нанесены по целям к югу от города Газа и в районе Ас-Судания (на северо-западе сектора).

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что один человек был тяжело ранен в результате удара по цели на севере сектора Газы.

В субботу было зафиксировано несколько случаев возгораний в результате запуска "огненных шаров" из сектора Газы.

Предыдущий подобный ответный удар ВВС ЦАХАЛа наносили в ночь на пятницу, 2 июля. Тогда была поражена одна цель.