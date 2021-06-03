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NEWSru.co.il :: В Израиле3 июня 2021 г., 11:45

Политический хаос: раскол в формирующейся коалиции и кампания "Ликуда"

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Политический хаос: раскол в формирующейся коалиции и кампания "Ликуда"

Правительство Беннета-Лапида еще не приведено к присяге, однако в будущей коалиции уже возникли трения и серьезные разногласия.

Партия "Ямина" сообщила, что "Еш Атид" продвигает инициативу по смене спикера Кнессета без согласования с Нафтали Беннетом. Подписи, необходимые для подачи в секретариат Кнессета, были собраны заранее, однако подача их должна была быть согласована с фракциями блока.

Ранее депутат Нир Орбах ("Ямина") заявил, что требует не подписывать его именем обращение с требованием сменить спикера. "Со мной никто об этом не говорил и моего мнения не спрашивал", – заявил он. Накануне Орбах встречался со спикером Кнессета Яривом Левином ("Ликуд"), и тот поставил его в известность о готовящихся шагах "Еш Атид". Орбах заявил, что категорически возражает против смены спикера.


Как сообщает "Кешет 12", в "Еш Атид" ведут интенсивные переговоры с депутатами от партии ТААЛ, входящими в Объединенный список, Ахмадом Тиби и Саидом аль-Харуми, по вопросу о возможной поддержки инициативы по смене спикера. В окружении Лапида отмечают, что переговоры могут распространиться и на поддержку партией ТААЛ коалиции при голосовании по приведению правительства к присяге.

Позднее состоится встреча главы партии "Ямина" Нафтали Беннета и депутата Нира Орбаха, который намерен голосовать против создания коалиции. Как сообщает "Кан Бет", Орбах намеревался сообщить о своем решении еще до того, Яир Лапид объявил о завершении формирования коалиции. Беннет и Айелет Шакед уговорили депутата не делать этого. Встреча, которая должна состояться 3 июня, в большой степени решит судьбу будущей коалиции.

Как сообщает журналист Амит Сегаль, Орбах – не единственный, кто не согласен с составом будущей коалиции. По информации Сегаля, будущий министр строительства Зеэв Элькин ("Тиква Хадаша") также заявлял о своем недовольстве происходящим. В беседах с приближенными, по общению Сегаля, Элькин говорил, что, если коалиция будет опираться на Объединенный список, он проголосует против.

В "Ликуде", в свою очередь, продолжат кампанию против создания правительства Лапида-Беннета. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил на встречу глав блока своих сторонников: лидеров ШАС, "Яадут а-Тора", "Ционут Датит", а также лидеров Совета поселений. Ожидается, что "Ликуд" развернет широкую общественную кампанию по делегитимации формируемого правительства в надежде на то, что еще хотя бы один депутат от "Ямины" или "Тиква Хадаша" откажется голосовать за его утверждение.


Голосование в Кнессете должно состояться 14 июня. Для приведения правительства к присяге нет необходимости в 61 голосе, достаточно простого большинства. Борьба за каждый голос будет продолжаться до последнего момента.

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