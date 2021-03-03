"Экологический терроризм": миноэкологии Израиля обвиняет ливийское пиратское судно, шедшее из Ирана

Министр экологии Израиля Гила Гамлиэль объявила на пресс-конференции в Иерусалиме, что к загрязнению нефтепродуктами израильского побережья Средиземного моря причастно "пиратское" судно Emerald, принадлежащее ливийской компании, которое вышло из иранского порта под флагом Панамы.

"Это не просто экологическое преступление, это экологический терроризм", – заявляет Гамлиэль .

"Иран занимается террором не только с помощью ядерного оружия или пытаясь закрепиться на наших границах. Иран занимается террором, нанося вред окружающей среде. Наша борьба с загрязнением и нанесением вреда окружающей среде – это международная борьба", – говорится в заявлении министра.

Согласно проведенному расследованию, это ливийское судно 14-18 января вышло из Персидского залива "с отключенными приборами". 1 февраля оно находилось в экономических водах Египта, где в течение 23 часов автоматическая идентификационная система (AIS) этого судна была отключена. Предполагается, что именно в это время в море были сброшены нефтепродукты, которые впоследствии достигли израильского и ливанского побережья и были выброшены штормом на берег. После сброса нефтепродуктов в море танкер Emerald достиг побережья Сирии, откуда вернулся в Иран, где находится в настоящее время.

По данным властей Израиля, судну Emerald 19 лет. Из-за своего "возраста" оно не могло заходить в порты Европы и США и в последнее время находилось в портах Ирана.

Специалисты минэкологии Израиля, в отличие от министра Гамлиэль, не спешат заявлять однозначно, что речь идет о "терроризме". Они не исключают, что танкер Emerald слил нефтепродукты в море в результате технической неисправности. Но при этом подчеркивается, что доставка нефти из Ирана в Сирию была "пиратской".

Израиль намерен добиваться выплаты компенсации.

Ранее Гила Гамлиэль писала: установлено, какое судно было причастно к загрязнению нефтепродуктами израильского побережья Средиземного моря. "Мы настигли преступный корабль. Наша длинная рука дотянется до всякого, кто причиняет вред нашей природе, морю и нашим пляжам", – заявляла она.

Напомним, 17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены сотни тонн нефтепродуктов. Общая протяженность полосы загрязнения около 160-170 км. Нефтепродукты достигли и побережья Ливана.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят о самой тяжелой экологической катастрофе на побережье Израиля за последние десятилетия. По предварительным оценкам, в основном работы по очистке пляжей можно завершить в течение нескольких недель, но на то, чтобы полностью устранить последствия этой экологической катастрофы, уйдут годы.

В результате загрязнения воды и прибрежной полосы погибло множество морских животных. 23 февраля правительство Израиля одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэль о выделении 45 миллионов шекелей на устранение последствий загрязнения нефтепродуктами средиземноморского побережья страны. Это решение должно привести к интенсификации работ по очистке пляжей. Но пока неизвестно, на что именно будут потрачены выделяемые средства и будет ли закуплена специальная техника для очистки морского побережья (ранее представители минэкологии заявляли, что необходима ручная очистка).

Разлив мазута стал не только ударом по животному миру израильского побережья, что трагедия само по себе. Это прямой ущерб туризму, рыболовству, морским инфраструктурам и т.д., оцениваемый в миллиарды шекелей.