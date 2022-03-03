"Нашу страну эта война объединила". Интервью с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком о войне, о переговорах между Украиной и Россией, об отношениях Украины и Израиля.

Господин посол, что сейчас известно по поводу переговоров между Россией и Украиной?

Прежде всего хочу подчеркнуть, что Украина приветствует любые шаги, которые приведут к прекращению огня и скорейшему выводу российских войск с территории Украины. Переговоры, которые были инициированы российской стороной и прошли три дня назад на границе между Украиной и Беларусью, ни к чему не привели.

Это нонсенс – вести переговоры в стране, которая участвует в конфликте. Параллельно ведутся переговоры на нескольких уровнях, и я хочу еще раз выразить благодарность израильскому правительству за то, что оно, наконец, взяло на себя активную роль посредника.

В чем заключается эта роль?

Вчера после разговора с президентом Зеленским Нафтали Беннет инициировал разговор с господином Путиным. У меня нет стенограммы разговора, но судя по тому, что опубликовала российская сторона, я думаю, что намечается определенный прогресс.

Понятно, что российская сторона пытается держать хорошую мину при плохой игре. В любом случае, любое проактивное и эффективное посредничество нами приветствуется. Мы неоднократно обращались к Израилю с просьбой о посредничестве. В этом отношении первая попытка была предпринята господином Беннетом в Сочи в октябре минувшего года. Он не был услышан господином Путиным. Тем не менее – вода камень точит. Повторю, переговоры ведутся на разных уровнях. Думаю, имеет смысл по этому поводу высказать сдержанный оптимизм.

В конечном итоге быть посредником – это типичный Middle East Business. Это очень подходит для Израиля. Не с первого раза, но ваше правительство это поняло.

Есть ли какие-то подробности о переговорах, которые вы можете сообщить? Готова ли украинская сторона обещать нейтралитет и отказаться от претензий на Крым?

Украина уже была внеблоковым государством. Мы отказались от ядерного оружия и обещали быть вне блоков в обмен на гарантии безопасности. В ответ на это Россия оттяпала у нас Крым и вошла в Донбасс.

Что там еще было среди требований? Да, демилитаризация и денацификация – это вообще загадочные термины. Демилитаризация в условиях войны – это нонсенс. Что касается денацификации, то это уже стало анекдотом. Как, если не как к анекдоту, можно относиться к тому, что израильского посла вызвали в российский МИД и обвинили в пособничестве нацистам?

В любом случае, я не отвечаю в Украине за международные отношения. Я скромный посол в маленькой стране. Моя задача заключается в том, чтобы лозунги о дружбе имели какое-то практическое воплощение.

У вас есть уточненная официальная информация о жертвах с украинской стороны?

По последним данным, в Украине погибли 800 мирных жителей и были ранены более двух тысяч. К сожалению, эта цифра, скорее всего, занижена. У нас нет реальных цифр ни из оккупированного Херсона, ни из тех населенных пунктов, которые практически уже в окружении. Я говорю сейчас о юге страны.

А данные о жертвах среди украинских военнослужащих?

Этих данных у меня нет.

Какова картина боевых действий в настоящий момент? Какие населенные пункты, кроме Херсона, уже захвачены?

На юге был захвачен, а потом отбит, ряд мелких населенных пунктов. Под Николаевом идут серьезные бои. Но пока наша армия отбивает основную часть попыток русских по захвату городов.

По данным нашего минобороны, у российских оккупантов на сегодняшний день более девяти тысяч погибших. Они потеряли 217 танков, 900 боевых машин, 30 самолетов и более 30 вертолетов.

Вы же понимаете, что мы все равно держим в голове то, что идет еще и информационная война, и не можем опираться на ваши данные о жертвах среди российских военнослужащих.

Я понимаю. Но в Украине, в том числе в районе боевых действий, находится множество журналистов. Ваших, в том числе. И это они сообщают о передвижных крематориях при российских боевых частях. Так что делайте свои выводы.

Сообщалось, что после недели боев украинская армия получила приказ не брать в плен российских артиллеристов. Это так?

Да. Артиллеристов и операторов всех ракетных установок.

Остальным вы все еще предлагаете сдаваться в плен?

Они сами сдаются. У них заканчивается топливо и еда, они приходят попрошайничать или мародерствовать, и в каждой деревне люди сообщают об этом территориальным силам обороны, которые уничтожают этих солдат. Мне жаль российских срочников, потому что это "пушечное мясо". 18-19-летние необстрелянные пацаны против украинцев, которые получили опыт за последние восемь лет войны в Донбассе и защищают свою землю.

Очевидно же, что Россия пока не задействует всю свою военную мощь.

Да, а есть еще ядерное оружие как последний аргумент. Надеюсь, они сами себя в этом остановят, хотя угроза российской стороной высказывалась достаточно четко.

Но мы мирная страна, мы ни на кого не нападали, нам ни от кого ничего не нужно. Весна уже, надо хлеб сеять. Кстати, половина продуктов питания, которые импортирует Израиль – из Украины. Нам надо сеять хлеб, а мы вместо этого вынуждены резать наших соседей, которые к нам зачем-то пришли.

Какая гуманитарная помощь сейчас нужна Украине?

Мы список того, что нужно нашему минздраву, передали израильской стороне дней десять назад, еще до начала боевых действий. Мы его переподтвердили после начала боевых действий. Я благодарен израильскому правительству за ту гуманитарку, которая была уже предоставлена. Порядка ста тонн, тремя самолетами. Часть уже доставлена, часть в процессе доставки. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы благодарны за любую помощь, но в первую очередь важно то, что нужно нашим медикам и силовикам. Условно говоря, мы понимаем все особенности взаимоотношений Израиля с Российской Федерацией, но, если говорить о шлемах и бронежилетах, то я не понимаю, как можно ими кого-то убить, это индивидуальные средства защиты. И я очень надеюсь, что сегодня Израиль даст на это согласие. Из Европы мы уже получили все, что было на складах.

Что касается медицинского оборудования, то вы получаете от Израиля все, что запросили?

К сожалению, пока не все. Видимо, пока нам дали то, что было на складах. Кроме того, есть некоторые просьбы, которые все еще рассматривают. О полевых госпиталях, например. Но мы очень благодарны за то, что часть наших просьб уже удовлетворена. К сожалению, я нахожусь в ситуации, когда от меня начинают прятаться израильские чиновники, потому что я слишком настойчив. Но у меня нет другого выхода. У нас война.

Какую помощь Украине могут оказать рядовые граждане Израиля?

Наш центр по приему помощи при украинском культурном центре работает круглосуточно, и будьте уверены, что все пойдет по назначению. Мы принимаем все – от медикаментов для молочных смесей для детей.

И мы видим, как нас поддерживают израильтяне. Мы понимаем, что так называемая "русская улица" в Израиле, на которую Россия тратила последние годы миллионы, за эту неделю стала "украинской улицей".

Нам очень нужна и очень важна ваша поддержка. Я прошу вас просто о том, чтобы вы в какой-то степени разделили нашу боль. Нас ведь очень многое связывает – гораздо больше, чем цифры и торговый оборот. И израильтяне знают, что такое война. И я уже сказал, чего мы ждем от вашего правительства.

Известно, что есть израильтяне, которые поехали воевать за Украину. У вас есть данные о том, сколько их? И как это организовывается?

Гражданам Украины мы в этом помогаем. Как посольство, мы обязаны обеспечить их право на защиту своей страны. И если к нам обращается гражданин с украинским паспортом, для нас он гражданин Украины и не важно, какое у него еще гражданство. Мы ставим этих людей на учет, инструктируем и отправляем дальше в рамках процедуры, предписанной министерством обороны.

Что касается числа таких граждан, то я не могу его назвать, но их много.

Обращаются ли к вам с такими запросами израильтяне, у которых нет украинского гражданства?

Да. Это отдельная процедура, которую я не могу комментировать, поскольку израильское законодательство неблагосклонно относится к участию граждан Израиля в войне других государств. Однако это их право, мы это приветствуем, но можем помочь только информацией. Это очень чувствительная история, мы стараемся быть осторожны. Их тоже много.

Кроме того, к нам обращаются люди с вопросами о том, как вернуться в Украину для воссоединения с семьей. Обращаются раввины с вопросами о том, как попасть в Украину, чтобы оказывать гуманитарную помощь. Мы им благодарны, мы их знаем, работаем с ними много лет, но способствовать не можем.

Сколько вообще человек сейчас состоит в Иностранном легионе?

Иностранный легион уже очень большой и пополняется ежедневно. На сегодняшний день там 16 тысяч человек. От граждан США до граждан Намибии и Гондураса.

А граждане России там есть?

Есть. Много. Они приезжают из РФ через границы третьих стран.

После войны Украина будет готова предоставить этим людям убежище?

И гражданство.

Что происходит в Украине на уровне внутренней политики? Судя по опросам, президент Зеленский сейчас пользуется фантастически высокой поддержкой населения. А внутри правительства и Верховной Рады?

Правительство работает в штатном режиме и принимает решения, которые нужны стране. Оппозиция сотрудничает с правительством. Верховную Раду сейчас собрать невозможно, потому что депутаты такие же граждане, как все, и имеют полное право взять автоматы и пойти в терроборону, что они и сделали. Все работают.

Я хочу напомнить, что Международный уголовный суд в Гааге рассмотрит иск Украины против России в свете военных преступлений, совершаемых РФ. Как вам известно, Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, и я думаю, что это будет большим подарком для нашего многострадального народа, когда это безобразие закончится.

Несмотря на все происходящее, я хочу быть оптимистом. Я вижу, что позиция израильского правительства медленно, но разворачивается в нашу сторону.

А нашу страну эта война объединила. За 30 лет независимости Украины еще никогда не было, чтобы полностью исчезла разница между востоком и западом, югом и севером страны.

Израильтяне, пережившие ужасы бомбежек, нас понимают. Мы на своей земле, и нам надо сеять хлеб. Поэтому, товарищи оккупанты, развернулись и пошли.

Вслед за русским военным кораблем?

Да.