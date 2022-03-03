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NEWSru.co.il :: В Израиле3 марта 2022 г., 10:41

МВД Израиля облегчило процесс оформления документов для новых репатриантов из России

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МВД Израиля облегчило процесс оформления документов для новых репатриантов из России

Министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед.

В частности, МВД Израиля освободило граждан России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении новых репатриантов из Украины.


Решение МВД связано с тем, что на фоне войны РФ против Украины резко возросло число граждан России и Украины, желающих репатриироваться в Израиль.

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