МВД Израиля облегчило процесс оформления документов для новых репатриантов из России

Министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед.

В частности, МВД Израиля освободило граждан России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении новых репатриантов из Украины.

Решение МВД связано с тем, что на фоне войны РФ против Украины резко возросло число граждан России и Украины, желающих репатриироваться в Израиль.