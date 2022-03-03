МВД Израиля облегчило процесс оформления документов для новых репатриантов из России
Министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед.
В частности, МВД Израиля освободило граждан России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении новых репатриантов из Украины.
Решение МВД связано с тем, что на фоне войны РФ против Украины резко возросло число граждан России и Украины, желающих репатриироваться в Израиль.
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