Лидер партии ШАС и глава МВД Арье Дери впервые прокомментировал трагедию на горе Мерон

Впервые министр внутренних дел и лидер партии ШАС Арье Дери публично прокомментировал трагедию на горе Мерон, унесшей жизни 45 человек. Это произошло на специальном заседании Кнессета. Отметим, что ранее СМИ утверждали, что Арье Дери был одним из тех, кто оказывал давление на правительство, минздрав и полицию, добиваясь отмены карантинных ограничений во время проведения праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон.

Свое молчание в течение четырех дней после трагедии Дери объяснил своим участием в траурных церемониях. По словам Дери, "ужасная катастрофа" случилась по "воле небес", однако это не освобождает от проведения расследования с тем, чтобы не допустить ее повторения. Дери пообещал, что он обеспечит проведение тщательного и всестороннего расследования, а также заявил, что пора взяться за "корень проблемы", и выразил уверенность, что его поддержит большая часть ультраортодоксального населения.

Глава МВД заявил, что многие израильтяне обвиняют ультраортодоксальную общину в желании организовать массовое празднество на Лаг ба-Омер. Он напомнил, что не только мероприятия на горе Мерон проводились без "коронавирусных ограничений", но и во время Дня независимости Израиля не было ограничений. Он также напомнил, что в этом году на горе Мерон было намного меньше людей, чем во все предыдущие годы. "Нельзя проводить связь между "коронавирусными ограничениями" и ограничениями на количество людей", - заявил он.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, выступавший перед Арье Дери, заявил, что после окончания траура по жертвам трагедии, начнется изучение вопросов, связанных с посещением горы Мерон в прошлом и настоящем: прибытие, безопасность, вход, выход, расписание и развертывание сил. Но в первую очередь будут обсуждаться необходимые инженерные изменения объекта, управлением им и ответственность за его эксплуатацию.

Биньямин Нетаниягу поблагодарил спасательные службы, заявив, что без них "жертв могло бы быть намного больше".

Отметим, что Биньямин Нетаниягу не упомянул о том, каким именно образом будет проводиться расследование и кто будет руководить им. При этом днем ранее министр юстиции Бени Ганц обратился к юридическому советнику правительства с просьбой дать заключение: может ли временно правительство сформировать государственную следственную комиссию. Радиостанция "Кан Бет" передала, что Авихай Мандельблит представил Ганцу заключение, согласно которому нет никаких препятствий для работы государственной следственной комиссии.